Pierwszy przypadek w Ontario W Ontario zanotowano pierwszy potwierdzony przypadek nowego koronawirusa, a na wyniki testów oczekuje co najmniej 20 innych osób, poinformowała dr Barbara Yaffe, zastępca dyrektora medycznego prowincji. Dr Yaffe powiedziała, że National Microbiology Lab w Winnipeg potwierdziło koronawirusa u mężczyzny z Toronto, który jest obecnie w szpitalu Sunnybrook. Żona mężczyzny jest uważana za przypadek „przypuszczalnie potwierdzony”, dopóki wyniki jej badań nie zostaną potwierdzone. Pozostaje w izolacji w domu, w stanie stabilnym. Mężczyzna, w wieku pnad 50 lat, zaczął wykazywać łagodne objawy podczas lotu liniami China Southern Airlines z Guangzhou w Chinach do Toronto. Jego żona była w tym samym samolocie. Małżeństwo przybyło na międzynarodowe lotnisko Pearsona w Toronto 22 stycznia. Mąż został przyweziony do szpitala Sunnybrook następnego dnia karetką pogotowia – sanitariusze przybyli w wyposażeniu ochronnym, umieszczając mężczyznę w izolacji w pomieszczeniu podciśnieniowym, gdzie pozostaje w stanie stabilnym. Dr David Williams, dyrektor medyczny ds. zdrowia, twierdzi, że ryzyko zakażenia mieszkańców Ontario jest nadal uważane za niskie. „Drugi przypadek przypomina nam również, że nie u wszystkich osób zarażonych koronawirusem występują poważne objawy” – dodał. „Na dzień dzisiejszy żona chorego mężczyzny nie potrzebowała takiej samej opieki szpitalnej, jakiej wymaga jej mąż”. Dziewiętnaście innych osób zostało przetestowanych i badania są w toku. Większość z nich przebywa w szpitalach, wiele z nich w Toronto. Koronawirus został wykluczony u kolejnych 15 lub 16 osób. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

