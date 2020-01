Pierwszy w Polsce przejazd tramwaju bez motorniczego Powstał pierwszy w Polsce system, który umożliwia jazdę tramwaju bez motorniczego. Pierwszy przejazd, dla zaproszonych gości, odbył się w nocy z poniedziałku na wtorek w Krakowie. Drugi, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się ok. północy, z wtorku na środę. – Nie chodzi o wyeliminowanie motorniczych z tramwajów. Ich praca nie jest zagrożona. To system, który w przyszłości ma wspierać pracę motorniczych – powiedział dr inż. Maciej Michnej, jeden z twórców projektu. Potwierdził, że jest to pierwszy taki system w Polsce, ale na Zachodzie takie rozwiązania były już testowane, chociaż żadne z nich nie zostało wdrożone. Podczas przejazdu to komputer decydował o ruszaniu z przystanku, prędkości, otwieraniu drzwi czy włączeniu dzwonka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.