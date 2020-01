PiS chce odebrać Senatowi 100 milionów złotych Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 rok. Zakłada on przeniesienie ponad 100 milionów złotych środków przeznaczonych na Polonię z budżetu Kancelarii Senatu między innymi do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poinformował we wtorek poseł PiS Marcin Porzucek. Porzucek poinformował, że poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek, a w czwartek będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. – Poprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 ma na celu przeniesienie środków finansowych – ponad 100 mln zł – z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM tj., 59 mln 700 tys. zł, do MRPiPS – 10 mln zł oraz do MKiDN, MEN, MSZ – powiedział Porzucek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

