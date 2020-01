PiS gra va banque ws. sądów. Ani kroku wstecz. Obóz rządzący nie cofnie się w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów. Jasne wytyczne, brzmiące jak rozkaz wydał swojej partii oraz koalicjantom prezes PiS Jarosław Kaczyński. Brzmią one następująco: ani kroku wstecz. W obozie władzy zarządzono na najbliższy czwartek pełną mobilizację w związku z planowanym w Sejmie głosowaniem nad odrzuconą przez Senat nowelizacją ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zjednoczona Prawica ma wystarczającą liczbę posłów, by ustawę nazywaną również „kagańcową” ponownie przyjąć i w niezmienionym kształcie przesłać niezwłocznie do podpisu prezydenta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

