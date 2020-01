PiS nie oszczędzało pieniędzy na kampanię wyborczą Prawo i Sprawiedliwość na zeszłoroczną kampanię przed wyborami parlamentarnymi przeznaczyło 30,03 mln zł. Tak wynika z danych, które opublikował serwis internetowy “Polityki”. Najbardziej kosztowna była konwencja partii w Lublinie. Niemało poszło też na ochronę Jarosława Kaczyńskiego. Najwięcej Prawo i Sprawiedliwość wydało na ekspozycję plakatów i spotów wyborczych – 12 mln 406 tys. zł. Do tego trzeba dołożyć koszty produkcji tych materiałów: 8 mln 968 tys. zł. Partia nie oszczędzała też na spotkaniach z wyborcami. Za wynajem sal i nagłośnienie zapłacono 4 mln 746 tys. zł. Najdroższa okazała się konwencja w Lublinie z 7 września 2019 r. Na jej organizację wydano 1 mln 234 tys. zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

