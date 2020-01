PiS uderza w Małgorzatę Kidawę-Błońską Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że Polacy wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii przyczynili się do brexitu. Suchej nitki na posłance PO nie zostawił m.in. Dominik Tarczyński, polityk PiS, który przez kilka lat mieszkał w Anglii. – Ja przypominam, Polacy bardzo głośno i mocno mówią, że nie chcą migrantów, nie chcą obcokrajowców. A mówimy o milionie Polaków, którzy osiedlili się i pracują w Wielkiej Brytanii. Nie zakłamujmy, przyczyną brexitu było więc także to, że Polacy masowo zaczęli pracować w Wielkiej Brytanii” – powiedziała w Polskim Radiu w 2017 roku Małgorzata Kidawa-Błońska. W ostatnich dniach po latach negocjacji brytyjski premier Boris Johnson podpisał umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a temat znów stał się szeroko komentowany. Eksperci analizują powody historycznego krachu w UE, a politycy PiS przypominają, co o całej sprawie mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka PO na prezydenta. “Boże broń Polskę przed tą kobietą” – skomentował w sieci Dominik Tarczyński, który w przeszłości mieszkał m.in. w Londynie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.