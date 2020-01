PiS znów świętuje sukces w Senacie Choć partie opozycyjne mają większość w Senacie, to specustawa w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń przeszła w takim kształcie, jak oczekiwała “dobra zmiana”. PiS się cieszy, lewica i obrońcy zwierząt natomiast załamują ręce. “Antyprzyrodnicza ustawa będzie czekała na podpis prezydenta” – czytamy na Twitterze. “Lex Adranowski”, bo tak została nazwana specustawa, dająca dodatkowe uprawnienia myśliwym, właśnie została przyjęta przez Senat. Nikt nie wstrzymał głosu – “za” było 50 senatorów, “przeciw” zaś 49. Specustawa zostanie teraz wysłana do podpisu prezydentowi. PiS zdobył większość w tym głosowaniu, bo ustawę poparło dwóch senatorów PSL – Ryszard Bober i Jan Filip Libicki. Trzeci senator z koła ludowców, Michał Kamiński, zagłosował przeciw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

