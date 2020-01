Pnącza w mieszkaniu

Z cyklu: Jan Ogrodnik z nieba

Zima rozgościła już na dobre i dlatego czas najwyższy przypomnieć sobie o roślinach w naszych mieszkaniach. Zastanawiałem się przez cały prawie tydzień, od czego należałoby zacząć, gdy opisuje się kwiaty doniczkowe. Oczywiście, najprościej byłoby podać na początek kilka podstawowych informacji na temat ich uprawy. Moje cotygodniowe felietony ogrodnicze ukazują się już jednak w “Gazecie” od lat i każdego roku jesienią wałkowałem to zagadnienie aż do znudzenia. Na dodatek uważam, i to na pewno słusznie, że Czytelnicy mojego działu to doświadczeni ogrodnicy i żadne ABC o domowych kwiatach nie jest im do szczęścia potrzebne. I właśnie gdy rozmyślałem tak sobie na tym tematem, doznałem prawdziwego olśnienia:

Napisz, bracie zawołało coś do mnie z samego środka mojej duszy o tym, co zrobiło na tobie ostatnio największe wrażenie, a i twoich Czytelników zainteresuje to na pewno!

I tak oto wypada mi dzisiaj napisać słów kilka o pnączach (ang. climbers albo climbing plants) w mieszkaniach. Ze wszystkich bowiem roślin stosowanych do dekoracji naszych wnętrz o nich zapomina się przecież najczęściej. Właściwie spotkać je można często, rzadko jednak stosowane są jako pnącza. Bo jeżeli nawet ktoś kupi kwiat doniczkowy, który jest typowym pnączem, zwykle stawia go gdzieś wysoko i pozwala pędom na swobodne zwieszanie w dół.

W języku angielskim dla tych uprawianych roślin istnieje nawet specjalane określenie “hanging baskets”, co przetłumaczyć należałoby jako “wiszące koszyki”. Często bowiem doniczkę ze zwieszającą się rośliną umieszcza się w wiklinowym koszyku przymocowanym kilkom sznurami do sufitu. Tymczasem wystarczy dosłownie z kilku drewnianych listewek zbić delikatną kratkę i umieścić ją na ścianie. Ustawiając pod nią roślinę, pozwólcie piąć się jej po tym rusztowaniu w górę. To prawda, że czasami trzeba jej trochę pomóc, przymocowując pędy za pomocą drucików. Najlepiej nadają się do tego krótkie jego kawałki, które znaleźć można w paczkach z plastykowymi workami do śmieci.

Jeżeli zdecydujecie się na taką uprawę, zapewniam, że w krótkim czasie pojawi się u Was na ścianie piękny, zielony, trójwymiarowy kobierzec. Czasami może zasłonić on nawet małe pęknięcia na ścianie. Możecie przy tym być pewni, że jego widokiem zachwyci się każdy odwiedzający dom znajomy. Wiem to z własnego doświadczenia, bo sam stworzyłem takie małe artystyczne dzieło na początku tego lata i komplementom nie ma do dzisiaj końca.

Na dodatek warto pamiętać, że niektóre z pnących roślin pięknie kwitną, dodając każdemu pomieszczeniu wiele koloru. A że wybór jest naprawdę szeroki, potwierdza to przygotowana przeze mnie tabelka. Wymieniam w niej nadające się do uprawy jako pnącza rośliny. Podzieliłem je przy tym na te tylko zielone, oraz na kwitnące.

Inny sposób przygotowania wsparcia dla pnących się roślin to rozciągnięcie od podłogi aż do sufitu równoległych grubych marynarskich sznurów. Czasami dowiązuje się do nich również sznury poziomo, tworząc w ten sposób bardzo grubą kratę. Wygląda to bardzo ciekawie, a zbudowany w ten sposób parawan świetnie zasłonić może wejście z pokoju lub kuchni lub korytarz prowadzący do tylnych sypialni. Oczywiście, ściana tak zagęszcza się, kiedy pnie się po niej wyrastające z ustawionej pod nią skrzynki pnącze. Ciekawie wygląda też pokryta roślinnością drewniana kratka, gdy umieści się ją bezpośrednio w oknie. Pnąca się po niej roślina stworzy rodzaj delikatnej zasłony.

Inny sposób zastosowania pnącza zobaczyłem niedawno u znajomej, gdzie filodendron prowadzony wokół całego pokoju storzył mocny zielony szlaczek ozdabiający wszystkie ściany przy suficie. Szczególnie ładnie wyglądać może taka kompozycja w ciemniejszej kuchni. Życzę więc Państwu udanej i pełnej satysfakcji zabawy w dekorowanie własnych mieszkań pnączami.

Wasz Ogrodnik Jan