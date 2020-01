Po historycznej uchwale SN odwoływane są sprawy w sądach Aż 26 spraw, w których mieli sądzić sędziowie wybrani przez nową KRS, odwołano w piątek w Sądzie Najwyższym. Z tego powodu odwołano też trzy sprawy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. To jednak dopiero pierwszy dzień obowiązywania uchwały SN, więcej odroczonych spraw może być w kolejnych dniach Odwoływanie rozpraw w sądach to skutek historycznej uchwały pełnego składu „starego” Sądu Najwyższego, która zapadła w czwartek 23 stycznia. W uchwale tej trzy połączone Izby SN – Karna, Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – orzekły, że składy sędziowskie, w których zasiadają sędziowie awansowani przez nową KRS, są wadliwie obsadzone. A zatem są podstawy, by podważać legalność wydanych przez nich wyroków. Dotyczy to zarówno sędziów powołanych do sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

