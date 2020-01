Pokój według Trumpa, czyli Izrael bierze wszystko Prezydent USA ogłosił swój “deal stulecia”, którym ma dokonać tego, czego nie udało się żadnemu z jego poprzedników. Problem w tym, że plan pokoju na Bliskim Wschodzie Amerykanie negocjowali między izraelskim rządem a… izraelską opozycją. W rozmowach zupełnie pominięci zostali Palestyńczycy, dla których “historyczna wizja” Trumpa przewiduje państwo w postaci okrojonego rezerwatu pod ścisłą kontrolą Izraela. Wtorkowe obrazki z Białego Domu nie przypominały ogłaszania innych pokojowych decyzji dla Bliskiego Wschodu. Zamiast dwóch zwaśnionych przywódców z wymuszonymi uśmiechami na twarzach, tym razem u boku amerykańskiego prezydenta stał tylko jeden. I wcale nie musiał udawać zadowolenia. Premier Izraela Benjamin Netanjahu dostał od Trumpa wszystko, czego chciał, nie idąc w zasadzie na żadne ustępstwa. Amerykanie w swojej wizji proponują “rozwiązanie dwupaństwowe”. W przyszłości obok siebie mają pokojowo współistnieć niepodległy Izrael i niepodległa Palestyna. Tyle, że w szczegółach pomysłu Trumpa przyszła Palestyna przypomina bardziej kontrolowany przez Izrael rezerwat niż niepodległe państwo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

