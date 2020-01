Policja ściga sędziów z Krakowa Sędziowie są ścigani ze względu na akcję protestacyjną, podczas której rozwieszali w sądzie plakaty z postulatami odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Grożą przynajmniej dyscyplinarki – podaje OKO.press. Sędziowie z sądu rejonowego i okręgowego w Krakowie wywiesili około 100 plakatów z postulatami dotyczącymi naprawy wymiaru sprawiedliwości. Domagali się oni m.in. przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna, rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN, powołania niepolitycznej KRS oraz odwołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców, czyli Michała Lasoty i Przemysława Radzika. Pod żądaniami podpisało się stowarzyszenie Themis, Iustitia, Pro Familia i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. W akcji wieszania plakatów wzięło udział 60 – 70 sędziów z krakowskiego sądu okręgowego i rejonowego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

