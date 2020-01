Polscy kolarze wygrywają w Kanadzie W dniach 24-26 stycznia w Milton w Kanadzie odbył się Puchar Świata w Kolarstwie Torowym. Był to szósty i zarazem ostatni Puchar Świata w sezonie 2019-2020. Drużyna polska liczyła w sumie ośmiu zawodników: sześciu panów i dwie panie. Wywalczyli w sumie pięć medali (tak zresztą planowali). Motywacja była duża, bo była to również walka o kwalifikacje olimpijskie do Tokio. W piątek w kategorii drużynowego sprintu kobiet Polki w składzie URSZULA ŁOŚ i MARLENA KARWACKA wywalczyły srebrny medal przegrywajac w biegu finałowym z drużyną gospodarzy Lauriane Genest i Kelsey Mitchell. Trzecie miejsce zdobyła drużyna sprinterska kobiet z Litwy. W piątek startowała również Polska drużyna sprinterska panów w składzie MACIEJ BIELECKI, MATEUSZ RUDYK, RAFAŁ SARNECKI i rezerwowy KRZYSZTOF MAKSEL. Panowie pojechali doskonale i wywalczyli srebrny medal. Złoty medal zdobyła drużyna Francji, a trzecie miejsce zajęła drużyna sprinterska z Chin. W keirin startował RAFAŁ SARNECKI i spisał się doskonale. W finałowym biegu o trzecie miejsce pokonal Vasilijusa Vendela z Litwy wygrywając brązowy medal. Wyścig wygrał Joachim Eilers z Niemiec, a drugi był Kevin Santiago Quintero z Kolumbii. Następny wyścig i następna kategoria – omnium. DANIEL STANISZEWSKI pojechał znakomicie zdobywając srebrny medal. Pierwsze miejsce zajął zawodnik z Holandii Jan Willem van Schip, a trzecie Gavin Hoover z USA. Ostatni dzień pucharu świata był pokazem talentu i siły utalentowanego i niezwykle szybkiego kolarza – sprintera MATEUSZA RUDYKA. Mateusz wywalczył złoty medal (wyścig jest do dwóch wygranych, Mateusz wygrał oba wyścigi), drugi był Quentin Caleyron z Francji, a trzeci również Francuz – Rayan Helal. Na zakończenie Pucharu Świata odbyła się miła dla Polski dekoracja. Cała polska drużyna została zaproszona na podium do odebrania pucharu za pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji za sezon 2019-2020. Drugie miejsce narodowa reprezentacja Francji, a trzecie miejsce Włosi. Za miesiąc mistrzostwa świata w Berlinie, a następnie olimpiada w Tokio. Życzymy trenerom i zawodnikom szczęścia i do zobaczenia na następnych zawodach w Milton. Tekst i zdjęcia Marek Lazarski This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Marek Lazarski Website W 2005 skonczylem New York Institute of Photography. Wspolpraca – JAZZ: Diapazon, Rought Idea, Guelph Jazz Festival, Down Beat, Signal To Noise, Coda, Massey Hall. SPORT: Pedal Magazine, Velo News, Explore, Cycling News, Canadian Cyclist. Jestem wieloletnim czlonkiem Jazz Journalists Association i UCI - Mountain Bike Press Association. Search

