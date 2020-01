Polska gorsza nawet od Węgier w prestiżowym rankingu “The Economist” Polska uplasowała się na 57. miejscu w rankingu krajów demokratycznych brytyjskiego tygodnika “The Economist”. Wyprzedzają nas Węgry i Bułgaria. Z krajów europejskich gorzej jest jedynie w Rumunii i Chorwacji. Najbardziej jednak boli uzasadnienie tak słabego wyniku Polski. Jak co roku “The Economist” publikuje swoją ocenę demokracji na świecie. Zatrudnieni przez brytyjski tygodnik eksperci analizują każdy kraj pod kątem następujących kategorii: “proces wyborczy oraz pluralizm”, “funkcjonowanie rządu”, “aktywność polityczna” oraz “swobody obywatelskie”. Na podstawie ocen tych sfer demokracji powstaje zbiorczy ranking, w którym Polska w 2019 roku zajmowała 56. miejsce i należała do grupy “wadliwych demokracji”. W tym roku nasz kraj zaliczył spadek. Zamienił się miejscami z Węgrami, które do tej pory piastowały 57 lokatę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

