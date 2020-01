Polska w unijnej czołówce wzrostu cen Ceny mieszkań w Polsce przez rok wzrosły o 9 procent – wynika z danych Eurostatu. Od trzeciego kwartału 2018 roku do trzeciego kwartału 2019 roku wzrost cen w naszym kraju był jednym z najszybszych w Unii Europejskiej – komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. W dłuższym okresie jednak “jesteśmy europejskim średniakiem”. Jak wynika z danych Eurostatu, ceny mieszkań w trzecim kwartale 2019 roku wzrosły w UE o 4,1 proc. rok do roku. W porównaniu do drugiego kwartału tego roku ceny wzrosły o 1,5 proc. W ujęciu rocznym ceny nieruchomości najbardziej wzrosły na Łotwie (o 13,5 proc.), Słowacji (11,5 proc.), Luksemburgu (11,3 proc.) i Portugalii (10,3 proc.). Dodajmy, że rok do roku ceny mieszkań nie spadły w żadnym z krajów UE. Z kolei w porównaniu do poprzedniego (drugiego) kwartału ceny mieszkań wzrosły najbardziej na Łotwie (3,9 proc.) i Słowenii (3,1 proc.), a najbardziej spadły na Cyprze (o 5,9 proc.) i Węgrzech (1,5 proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

