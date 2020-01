Ponad 40 lat pracy na własne mieszkanie. Kto musi odkładać najdłużej? Szwedzka aktywistka klimatyczna miała pojawić się w okolicy Elektrowni Bełchatów. Tam ekipa filmowa nagrała z nią kilka ujęć. Wcześniej była widziana w Gdańsku. Wizyta Grety była zaplanowana, ale nie nagłaśniana – podał lokalny portal b24tv.pl. Na mieszkanie najdłużej, bo aż przez 43 i pół roku, muszą oszczędzać pracownicy wykonujący proste prace – wynika z analizy ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. W najlepszej sytuacji są przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy oraz kierownicy, którzy w tym celu muszą odkładać pieniądze przez około 15 lat. Eksperci portalu Rynekpierwotny.pl przeanalizowali dane GUS z października 2018 roku dotyczące wynagrodzeń i na ich podstawie “sprawdzili, czy przedstawiciele różnych profesji musieli pracować na typowe mieszkanie krócej niż w 2016 roku”. RynekPierwotny.pl podkreśla, że analiza “opiera się na dość specyficznych założeniach”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

