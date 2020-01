Ponad 800 osób zakażonych koronawirusem w Chinach Narodowa Komisja Zdrowia Chin podała, że aż 830 osób zostało zakażonych nowym koronawirusem. Aż 25 osób zmarło z powodu ostrego zapalenia płuc, spowodowanego wirusem. Wirus pojawił się po raz pierwszy w mieście Wuhan. W piątek władze Japonii podały, że w kraju wykryto drugi przypadek zakażenia koronawirusem. To 40-letni mężczyzna, który w sobotę wrócił do Japonii z Wuhan. W tej chwili przebywa w szpitalu w Tokio. W styczniu zakażeniu uległ Chińczyk, który przyjechał do Japonii w sprawach biznesowych. Premier Japonii Shinzo Abe zwołał na piątek posiedzenie rządu związane z kryzysową sytuacją. Aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał, władze Chin zarządziły blokadę komunikacyjną trzech miast, w których się pojaiwł: Wuhan, Ezhou i Huanggang nad rzeką Jangcy. Wszystkie miasta znajdują się w prowincji Hubei. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

