Popularność uderza do głowy? Żona Martyniuka chce filmu o… swoim małżeństwie Na ekranach nie pojawił się jeszcze film “Zenek”, którego premierę zaplanowano na 14 lutego, tymczasem Danuta Martyniuk już snuje wizje o kolejnej produkcji. Miałaby opowiadać o jej małżeństwie, które porównała do związku Elvisa i Priscilli Presleyów. Z wypowiedzi żony Zenka można wnioskować, że chwilowa popularność podziałała na nią bardzo mocno. Danuta Martyniuk, która trzykrotnie odwiedziła plan zdjęciowy, skrytykowała stylizację, w jakiej wystąpiła Klara Bielawka – odtwórczyni roli żony piosenkarza disco polo w filmie “Zenek”. Małżonka lidera Akcentu nie mogła przeboleć tego, że aktorka jest ubrana inaczej, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Mimo zastrzeżeń, co do ubioru, Danucie Martyniuk podoba się sposób, w jaki zagrała ją Klara Bielawka. Być może to właśnie przez wizyty na planie żona Zenka zapragnęła kolejnego filmu. W przeciwieństwie do “Zenka” to nie disco-polo, lecz historia miłości jej i jej męża miałaby być główną osią produkcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

