“Poradnik” pastora promuje bicie dzieci Oburzenie wywołała książka “Pasterz serca dziecka”. Zdaniem rzecznika praw dziecka “poradnik” powinien natychmiast zostać wycofany ze sprzedaży. Jego autor opisuje, jak “prawidłowo” bić dziecko. Stwierdza nawet w swojej kiążce: “musisz być rozsądny. Niektórzy są nawet gotowi donieść policji, że sprawiasz swoim dzieciom lanie”. Autorem książki jest pastor Tedd Tripp. Jakie fragmenty książki “Pasterz serca dziecka” wywołują oburzenie? “Powiedz dziecku, ile klapsów otrzyma. (…) Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem” – to jedno ze zdań z książki, która ukazała się w wydawnictwie Kościoła Chrześcijan Baptystów “Słowo Prawdy”. Zdaniem autora, gdy dziecko “jest dość duże”, by przeciwstawiać się poleceniom rodzica, “jest wystarczająco dojrzałe do tego, by być karane”. “Buntem mogą być protesty niemowlaka przed zmianą pieluchy albo usztywnianie się, gdy chcesz posadzić je na kolanach. Procedura karania jest zawsze taka sama” – napisał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.