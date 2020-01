Z cyklu: Głos sceptyka z Polski

Profesor Henryk Samsonowicz 23 stycznia br. kończy 90 lat.

Jest to postać niezwykła. W czasie okupacji niemieckiej kształcił się w tajnych kompletach. W latach 70. został profesorem, a potem rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Działał w ”Solidarności”, w komitecie obywatelskim przy Lechu Wałęsie, był ministrem w III RP. To wybitny naukowiec. Wspaniały człowiek, otwarty, pogodny, mądry. Byłem Jego studentem. Kilka tygodni przed ogłoszeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. uzyskałem od Profesora wywiad, który – po tylu latach – wydaje się być nadal aktualny. Oto jego fragmenty.

„To co się dziać będzie w Polsce zależy od nas samych. Prawdą niestety jest, że na fali ujawniania się najrozmaitszych poglądów bardzo silne będą, już są, tendencje populistyczne. W innych krajach także dochodzą do głosu hasła nacjonalistyczne. To zawsze prowadzi do faszyzmu i totalitaryzmu. Ale to co dziać się będzie w Polsce zależeć będzie głównie od nas samych. Nasz naród nie ma jasnej wizji przyszłości. Wie jedynie czego nie chce. A wie bardzo ogólnie. Chce co prawda demokracji. Chce rzeczy dobrych. W więc tolerancji, praworządności, sprawiedliwości. Ale są to bardzo ogólne hasła. A po to, żeby znać prawdę o sobie, trzeba znać zarówno zalety, jak i swoje wady. A dziś doszło do schizofrenii ogólnonarodowej, do rozdwojenia jaźni. I w rezultacie kryzys zaufania pogłębia się”.

Czytając te słowa Profesora wypowiedziane wiele, wiele lat temu śmiało, bez zbytniego komentarza można odnieść do dnia dzisiejszego.

Prof. Henryk Samsonowicz nie tak dawno złożył na ręce prezydenta Dudy rezygnację z członkostwa w kapitule Orderu Orła Białego – jest to najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie.

Jerzy Klechta

Foto: Wikipedia