Opowieść z Jerozolimy: ZSRS/Rosja/Putin uwolnili Europę od faszyzmu, a Polacy w tym nie brali udziału. Forum Holokaustu w Jerozolimie. Skandaliczna wypowiedź organizatora Wiaczesława Mosze Kantora, że nieobecność prezydenta Dudy to “kwestia statystyczna” była pojedynczym wybrykiem. Uhonorowany jako główny gość Putin nie atakował tym razem Polski, ale przedstawił sowiecką wersję historii. Polemiki nie było. V Światowe Forum Holokaustu w jerozolimskim Yad Vashem to spotkanie otwarcie konkurencyjne wobec uroczystości wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia w miejscu byłego obozu koncentracyjnego. 23 stycznia w Jerozolimie najważniejsze było pytanie, co powie prezydent Rosji Władimir Putin. W jego przemówieniu bezpośrednich antypolskich akcentów nie było. Ale duch zwycięskiej Rosji – utożsamionej z ZSRS wyzwalającym Europę od faszyzmu – dominował na sali. Nikt tej rosyjskiej narracji nie podważył, także w materiałach filmowych mowa była o ZSRS, które „jako pierwsze państwo zaatakowały hitlerowskie Niemcy”. O pakcie Ribbentrop-Mołotow nie padło ani jedno słowo. Obraz wojny ilustrowała mapa Europy, na której granice Polski zgodne były z podziałem dokonanym przez Rosję i hitlerowskie Niemcy w 1939 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

