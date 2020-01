Powszechna mobilizacja przeciwko niszczeniu prof Grodzkiego Pod apelem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów przeciwko niszczeniu przez prorządowe media marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego podpisały się 23 towarzystwa naukowe uczestniczące w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (KTPL). KTPL działa od 11 lat i spotykają się tam regularnie prezesi polskich towarzystw lekarskich – informuje PulsMedycyny.pl Na tym nie koniec, bo 10 stycznia w sprawie prof. Grodzkiego głos zabrało prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W stanowisku NRL można przeczytać o wyrażonej dezaprobacie wobec kampanii medialnej skierowanej przeciwko lekarzowi – Moment i osoba, która pada ofiarą tej kampanii, pozwala nam przypuszczać, że jej podłoże nie ma charakteru merytorycznego, a jej celem jest zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej profesora Tomasza Grodzkiego, wybitnego polskiego torakochirurga, jako człowieka i lekarza – podkreśla prezydium. Zwracana jest także uwaga na to, że do żadnego z organów samorządu lekarskiego nie wpłynęła skarga na działalność zawodową profesora. Z kolei Gazeta Wyborcza donosi o sobotniej akcji mającej miejsce w Szczecinie. Zbiórkę podpisów pt. “Szczecin z marszałkiem Grodzkim” zorganizowała młodzieżówka Platformy Obywatelskiej oraz członkowie Komitetu Obrony Demokracji. O zbiórce podpisów mówi Barbara Pyć-Podlewska z KOD-u – Poparcie wyrażane przez mieszkańców przerosło nasze oczekiwania.(…)Przeżyłam okres stalinowski, stan wojenny, z radością witałam czerwiec 89 roku. Nie przypuszczałam, że mogą nastać jeszcze tak okropne czasy. Nie przypuszczałam, że będzie się próbowało tak zniszczyć człowieka(…). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

