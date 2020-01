Prawie 6 tys. osób zarażonych koronawirusem w Chinach Liczba osób, które są nosicielami nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do prawie 6 tys., co oznacza, że przekroczyła ogólną liczbę zachorowań na SARS – podaje AFP. Jeszcze kilkanaście godzin temu było to ok. 4,5 tys. osób. Na skutek zarażenia się wirusem zmarło już 131 osób – informują chińskie władze. Przypadki zarażenia nowym wirusem, który w Chinach zabił 131 osób, odnotowano już w kilkunastu krajach – USA, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Korei Płd., Tajwanie, Nepalu, Malezji, Australii, Kanadzie, Francji i Niemczech. Chińskie władze potwierdziły, że chorych jest 5974 osób. Koronawirusa wykryto na targu owoców morza w Wuhan, gdzie nielegalnie sprzedawano dzikie gatunki. Ustalono, że ofiara śmiertelna wirusa, którego występowanie stwierdzono po raz pierwszy w grudniu ub.r., regularnie dokonywała zakupów na miejscowym targu owoców morza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

