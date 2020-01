Prezydent Andrzej Duda broni reformy. “Niektórym sędziom wydaje się, że są bogami”. – Są obszary, które wymagają w Polsce naprawy. Naprawiony musi zostać wymiar sprawiedliwości – mówił w czwartek prezydent. Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Opola Lubelskiego krytykował także środowisko sędziowskie. – Niektórym, podkreślam, niektórym, bo absolutnie nie wszystkim, ale niektórym sędziom wydaje się, że są bogami, bo mają nieograniczoną władzę nad ludźmi, którzy stają przed sądem. Otóż jest dokładnie odwrotnie i zupełnie inaczej. Sędziowie są sługami Rzeczypospolitej i narodu polskiego – oświadczył Andrzej Duda. Prezydent dodał, że “nie może być tak, że ludzie mówią, że sądy są niesprawiedliwe, że sądy źle działają i że sprawiedliwości nie znajdziesz w sądzie”. – Jest grupa sędziów, która zupełnie zapomniała jaka jest ich rzeczywista rola, komu służą i po co zostali powołani na swoje urzędy sędziowskie – przyznał Duda. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

