Prezydent Trump podpisał umowę handlową USA-Meksyk-Kanada (USMCA) Prezydent Donald Trump podpisał w środę umowę o wolnym handlu między USA, Meksykiem oraz Kanadą (USMCA). Cieszące się ponadpartyjnym poparciem porozumienie przywódca Stanów Zjednoczonych reklamuje w kampanii jako sukces swojej polityki gospodarczej. – To kolosalne zwycięstwo dla naszych rolników, pracowników sektora energetycznego oraz robotników – zachwalał północnoamerykańskie porozumienie Trump podczas ceremonii jego podpisania w Białym Domu. – Wszyscy mówili, że to umowa, której nie da się zawrzeć, a my to zrobiliśmy – dodał. USMCA zastępuję umowę NAFTA – układ o wolnym handlu między trzema krajami Ameryki Północnej, który wszedł w życie w 1994 roku i którego renegocjacje rozpoczęły się w 2017 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

