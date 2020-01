Prezydent zaprasza polityków do rozmowy ws. ustawy sędziowskiej Andrzej Duda wkrótce spotka się z przedstawicielami wszystkich klubów i kół poselskich, by omówić ustawę sędziowską, która czeka na jego podpis. Wiceszef kancelarii, Paweł Mucha oczekuje, że “poza aspektem medialnym stoi refleksja, przygotowanie, być może jakieś propozycje” ze strony opozycji. Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na środę na godz. 17:00 wszystkich przedstawicieli klubów i kół poselskich – informował reporter WP Michał Wróblewskiej. Głowa państwa chce porozmawiać o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, w tym o ustawie dyscyplinującej sędziów. O to był pytany wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha na antenie Polsat News. – To nie pierwsze spotkanie. To taki styl prezydentury otwartej na rozmowę – ocenił Mucha. – Spodziewam się, że poza aspektem medialnym stoi refleksja, przygotowanie, być może jakieś propozycje – dodał. Na pytanie, czy wiadomo już, czy prezydent podpisze ustawę Mucha odparł, że “na razie nie ma takiego rozstrzygnięcia”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

