Problemy z ewakuacją Polaków z Wuhan Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM Polska razem z krajami Europy Zachodniej rozmawia z rządem w Chinach na temat ewakuacji swoich rodaków z odciętego przez szalejący koronawirus Wuhan. Ustalenia dotyczą warunków transportu i opieki medycznej nad przebywającymi tam cały czas obywatelami UE, w tym Polakami. Negocjacje z Chinami prowadzi m. in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które planuje ewakuację Polaków z chińskiego Wuhan. Swoje negocjacje prowadzą, według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, także inne kraje Unii Europejskiej.



Ich obywatele tak jak Polacy mieliby najpierw zostać wywiezieni poza teren objęty wirusem. Tam mieliby trafić do punktów medycznych, w których zostaliby dokładnie zbadani przez lekarzy. Po odbyciu kwarantanny chętni mieliby możliwość powrotu do Europy.

