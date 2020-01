Prokuratura zbada zeznania “agenta Tomka” Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie dotyczące składania przez świadka Tomasza Kaczmarka fałszywych zeznań – poinformowął rzecznik prasowy katowickiej prokuratury. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach wyłączyła materiał dowodowy i wszczęła postępowanie dotyczące składania przez świadka Tomasza Kaczmarka fałszywych zeznań. Chodzi o okres od lipca 2009 roku do 12 grudnia 2019 roku. Rzecznik poinformował również, że m.in. zeznania zostaną poddane wnikliwej analizie, a następnie zestawione z pozostałym materiałem dowodowym. Potem zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

