Przy okrzykach “hańba” i “komuna” Sejm przyjął tzw. ustawę kagańcową W czwartek Sejm przyjął ustawę dyscyplinującą sędziów. Za “nowelizacją” głosowało 234 posłów, przeciw było 211 parlamentarzystów. Od głosu wytrzymało się 9 polityków. Teraz nowela trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. W ogromnym pośpiechu odbywało się czwartkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie odrzucili uchwałę Senatu. Izba Wyższa Parlamentu zagłosowała w ubiegłym tygodniu za odrzuceniem ustawy. Tę w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.



Krzysztof Śmiszek, wiceszef klubu Lewicy, złożył wniosek o wyłączenie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad tzw. ustawą represyjną. Po krótkiej naradzie Konwentu Seniorów Witek oznajmiła jednak, że głosowanie się odbędzie.

