Psycholog tłumaczy, dlaczego wierzymy w teorie spiskowe Teorie spiskowe zakładają, że nie wolno ufać rządom, koncernom, naukowcom. A ostatnio nawet lekarzom, którzy każą szczepić dzieci. Towarzyszyły katastrofie smoleńskiej i innym ważnym wydarzeniom. Od zawsze jakieś były. “Dawniej ludzie bali się czarnej wołgi, teraz opowiadają o czarnym golfie, ale mechanizm jest wciąż ten sam: jakieś ukryte siły chcą nami zawładnąć” – mówi w rozmowie z “Newsweekiem” prof. Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. To psycholog, który tropi takie teorie. Głowa mała, ile takich teorii było i wciąż przybywa. Różnego kalibru, w różnych momentach historii. Politycznych i zupełnie zwyczajnych, w które ludzie wierzą również dziś.



Ot, na przykład popijanie witaminy C czymś, co nazywa się strukturyzowaną wodą. Urządzenie do tego "strukturyzowania", jak czytamy w "Newsweeku" kosztuje 2,5 tys. zł i pewnie wiele osób wierzy, że im to pomaga, choć nie ma naukowych dowodów na to, że tak jest.

