Putin rozpowszechnia kłamstwa historyczne "Prezydent Putin z całą pewnością rozpowszechnia kłamstwa historyczne" – ocenił w rozmowie z izraelską telewizją publiczną prezydent RP Andrzej Duda w odpowiedzi na pytanie, czy prezydent Rosji kłamie ws. faktów dotyczących II wojny światowej. "Prezydent Putin z całą pewnością rozpowszechnia kłamstwa historyczne" – ocenił w rozmowie z izraelską telewizją publiczną prezydent RP Andrzej Duda w odpowiedzi na pytanie, czy prezydent Rosji kłamie ws. faktów dotyczących II wojny światowej. 19 grudnia ub.r. prezydent Rosji Władimir Putin wystąpił na dorocznej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych. Skrytykował przyjętą we wrześniu rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Oświadczył, że stawianie na jednej płaszczyźnie ZSRS i hitlerowskich Niemiec jest "szczytem cynizmu". Totalitaryzm zasługuje na potępienie (…), można potępiać dowolnie stalinizm i ogółem totalitaryzm (…), nasz naród najbardziej ucierpiał z jego powodu, ale porównywanie stalinizmu i Niemiec faszystowskich świadczy o nieznajomości historii – oświadczył Putin. O te wypowiedzi Putina był pytany prezydent Duda w rozmowie z izraelską telewizją publiczną.

