Rafał Sonik na trzecim miejscu zakończył Rajd Dakar Trzeci raz w karierze królem samochodowej części Rajdu Dakaru został Hiszpan Carlos Sainz. Na metę ostatniego etapu w Qiddiya wjechał szósty, a z gratulacjami i oklaskami czekał na niego ubiegłoroczny mistrz Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Z Polaków najlepszy był Rafał Sonik, który zajął trzecie miejsce w rywalizacji quadów. Al-Attiyah wygrał 12., ostatni etap Dakaru, który prowadził z Haradh do Qiddiyi, ale szans na obronę tytułu nie miał. Sainz był za dobry. Legenda rajdów (26 zwycięstw w WRC) i ojciec jeżdżącego w Formule 1 Carlosa juniora przed ostatnim dniem ścigania się po bezdrożach Arabii Saudyjskiej miał ponad 10 minut zapasu. Od trzeciego etapu prowadził i pozycji lidera 42. edycji Dakaru nie oddał do końca. W sumie 57-letni kierowca wygrał w tym roku cztery z 12 odcinków. Nad Katarczykiem utrzymał ponad sześć minut przewagi. Zresztą Al-Attiyah powitał go na mecie. Już z daleka go oklaskiwał, a gdy Hiszpan wysiadł ze swojego Mini, wyściskał go i pogratulował. “Zdjęcie dnia, a może i całego Rajdu Dakar” – doceniają gest ustępującego mistrza hiszpańskie media. A na stronie Dakaru dodano: “Absolutne ucieleśnienie sportowej rywalizacji”. W kategorii kierowców samochodów startował Jakub Przygoński. W piątek uplasował się w drugiej dziesiątce. Na początku rajdu miał kłopoty techniczne i poniósł ogromne straty, dlatego nie liczył się już w walce o czołowe lokaty. Najlepszym z Polaków był jeżdżący na quadzie Rafał Sonik. W tym roku uplasował się na trzecim miejscu. Kilka razy kończył etapy w Arabii Saudyjskiej na podium i w klasyfikacji generalnej stracił niewiele ponad godzinę do zwycięzcy Chilijczyka Ignacio Casalego. Drugie miejsce zajął Francuz Simon Vitse (18.24 straty). Piąte miejsce wśród quadów zajął Kamil Wiśniewski. W rywalizacji motocyklistów zwyciężył Amerykanin Ricky Brabec. Siedemnaste miejsce zajął Maciej Giemza, a Krzysztof Jarmuż był 44. Wśród kierowców ciężarówek najlepsza okazała się załoga Rosjanina Andrieja Karginowa. Szósty był Holender Janus van Kasteren m.in. z Dariuszem Rodewaldem, dziewiąty – Francuz Patrice Garrouste z Szymonem Gospodarczykiem, a 18. Robert Szustkowski z Jarosławem Kazberukiem i Czechem Filipem Skrobankiem. Wyniki 12. etapu: samochody 1. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) 1:17.30 2. Yasir Seaidan, Aleksy Kuzmicz (A. Saudyjska, Rosja/Mini John Cooper) strata 1.32 3. Orlando Terranova, Bernardo Graue (obaj Argentyna/Mini John Cooper) 3.16 … 14. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 7.53 Klasyfikacja końcowa: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 42:59.17 2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 6.21 3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 9.58 … 19. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:35.18 motocykle 1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile/Honda CRF 450 Rally) 1:28.15 2. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) strata 53 s 3. Toby Price (Australia/Red Bull KTM Factory Team) 2.25 … 9. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 4.33 55. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 36.55 Klasyfikacja końcowa: 1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 40:02.36 2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 16.26 3. Toby Price (Australia/Red Bull KTM Factory Team) 24.06 … 17. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 3:51.42 44. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 14:32.09 quady 1. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 1:53.15 2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 1.25 3. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 4.17 4. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 5.32 5. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha Raptor 700) 6.43 6. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 8.58 Klasyfikacja końcowa: 1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 52:04.39 2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 18.24 3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:04.15 4. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha Raptor 700 3:30.16 5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:38.53 … 12. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 32:43.14 ciężarówki 1. Andriej Karginow (Rosja/Kamaz 43509) 1:28.41 (załoga: Andriej Mokiejew, Igor Leonow – obaj Rosja) 2. Aliaksiej Wisznieuski (Białoruś/MAZ 5309RR) strata 2.01 (Maksim Nowikau, Andriej Niewiarowicz – obaj Białoruś) 3. Martin Macik (Czechy/Iveco Powerstar) 2.41 (Frantisek Tomasek, David Svanda – obaj Czechy) … 10. Janus van Kasteren (Holandia/Iveco Powerstar) 6.42 (Dariusz Rodewald, Marcel Sneijders – Polska, Holandia) 11. Patrice Garrouste (Francja/Tatra Jamal) 6.54 (Szymon Gospodarczyk, Petr Vojkovsky – Polska, Czechy) 19. Robert Szustkowski (Polska/Tatra Jamal) 27.19 (Jarosław Kazberuk, Filip Skrobanek – Polska, Czechy) Klasyfikacja końcowa: 1. Andriej Karginow (Rosja/Kamaz 43509) 46:33.36 (załoga: Andriej Mokiejew, Igor Leonow – obaj Rosja) 2. Anton Szybałow (Rosja/Kamaz 43509) strata 42.26 (Dmitrij Nikitin, Iwan Tatarinow – obaj Rosja) 3. Siarhiej Wiazowicz (Białoruś/MAZ 6440RR) 2:04.42 (Paweł Haranin, Anton Zaparoszczanka – obaj Białoruś) … 6. Janus van Kasteren (Holandia/Iveco Powerstar) 4:26.57 (Dariusz Rodewald, Marcel Sneijders – Polska, Holandia) 9. Patrice Garrouste (Francja/Tatra Jamal) 6:07.53 (Szymon Gospodarczyk, Petr Vojkovsky – Polska, Czechy) 18. Robert Szustkowski (Polska/Tatra Jamal) 21:23.58 (Jarosław Kazberuk, Filip Skrobanek – Polska, Czechy) lekkie pojazdy UTV 1. Reinaldo Varela, Gustavo Gugelmin (obaj Brazylia/Can-Am Maverick X3) 1:36.19 2. Austin Jones, Kellon Walch (obaj USA/Can-Am Maverick) strata 3.18 3. Siergiej Kariakin, Anton Własiuk (obaj Rosja/Can-Am Maverick X3) 3.40 . .. 10. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 8.46 19. Maciej Domżała, Rafał Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 16.05 Klasyfikacja generalna: 1. Casey Currie, Sean Berriman (obaj USA/Can-Am Maverick) 53:25.52 2. Siergiej Kariakin, Anton Własiuk (obaj Rosja/Can-Am Maverick X3) strata 39.12 3. Francisco Lopez, Juan Pablo Latrach (obaj Chile/Can-Am Maverick X3) 52.36 … 13. Maciej Domżała, Rafał Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 7:27.26 30. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 54:58.57. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

