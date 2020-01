Rosja ma nowy rząd. Kluczowe resorty dzierżą ci sami politycy. Nowy premier Michaił Miszustin przedstawił prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi skład rządu. Większość kluczowych resortów objęli ci sami politycy. W nowym rządzie Miszustina będzie dziewięciu wicepremierów, o jednego mniej niż w rządzie Dmitrija Miedwiediewa. Pierwszym wicepremierem został Andriej Belousow, który był ekonomicznym doradcą Putina od 2013 roku. Anton Siłuanow, który był pierwszym zastępcą Miedwiediewa, pozostanie nadal ministrem finansów Rosji. Swoich stanowisk nie stracą także m.in. szef resortu obrony Siergiej Szojgu oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.