Rosjanie publikują dokumenty oskarżające powstańców warszawskich o mordy na Żydach 75. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy 17 stycznia 1945 roku Rosjanie opublikowali dokumenty z okresu II wojny światowej i zarzucili Polakom m.in. mordowanie Żydów i Ukraińców. Co w nich jest? Nieudokumentowane pogłoski oraz dużo o „bandytach z AK". Oto nasze streszczenie O publikacji dokumentów poinformował na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Mówił o „danych archiwalnych", pytał o opinię na ich temat „strony polskiej" oraz „przeciwdziałaniu fałszowaniu historii" i „obronie prawdy historycznej" (cytujemy za depeszą PAP). OKO.press przeczytało je za was. Zostały one opublikowane na stronie Mil.ru – oficjalnego serwisu Ministerstwa Obrony Rosji – w postaci skanów. To starannie, profesjonalnie przygotowany serwis zatytułowany „Warszawa w ogniu. W 75. rocznicę wyzwolenia miasta".

