Rosną ceny żywności i usług. Inflacja dopiero się rozpędza. Mamy najwyższą od lat inflację, która – zdaniem analityków – będzie jeszcze rosła w najbliższych miesiącach. Drożeje między innymi wywóz śmieci, żywność, prąd, transport i usługi. Dwucyfrowych wzrostów cen nie da się nie zauważyć. Wystarczy spojrzeć na ceny w sklepach, by zobaczyć to, co właśnie potwierdziły GUS i NBP – ceny wzrosły. Inflacja w grudniu wyniosła 3,4 procent – najwięcej od lat. Ten wskaźnik to średnia tego, o ile wzrosły ceny. Ceny niektórych towarów wzrosły o więcej niż trzy procent – na przykład żywność. Wieprzowina i cukier podrożały przez rok o ponad dwadzieścia procent. Koszty wywozu śmieci wzrosły o ponad trzydzieści procent. Te zmiany są zauważalne i bolesne. Jak wskazują analitycy, nie wynikają one z większego popytu.

