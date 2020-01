Rzeczniczka rosyjskiego MSZ atakuje Morawieckiego Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa opublikowała na Facebooku wpis, w którym odnosi się do artykułu premiera Mateusza Morawieckiego na portalu “Politico”. Jej zdaniem tekst oparty jest na “fałszywych tezach”. Zdaniem Zacharowej, Morawiecki jest “pozwolił sobie na podanie w wątpliwość wkładu Związku Sowieckiego w uratowanie świata przed nazizmem, gwiżdżąc na rezultaty trybunału w Norymberdze”. “Poświęcając artykuł Holokaustowi, premier Polski czyni jego główną istotą kilka fałszywych tez. Jedna z nich, centralna, dotyczy ’45 lat okupacji sowieckiej, która kosztowała życie milionów ludzi’. Kłamstwo i manipulacja stały się wiernymi współautorami polskich polityków dyskutujących na temat II wojny światowej” – można przeczytać we wpisie Zacharowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

