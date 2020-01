Rzecznik KE: “Nie mamy wątpliwości co do SN” Komisja Europejska ma poważne wątpliwości w sprawie ustawy kagańcowej i reform wymiaru sądownictwa w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości UE otrzymał od niej wniosek dotyczący zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rzecznik KE mówił też o sytuacji w polskim sądownictwie podczas konferencji prasowej. – Komisja Europejska jest zaniepokojona ostateczną decyzją Sejmu w sprawie ustaw sądowych i sytuacją w Polsce dotyczącą praworządności – poinformował na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Christian Wigand.



Zdaniem Wiganda KE nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, tu komisja ma szereg wątpliwości. – KE będzie analizować tekst ustawy przyjętej w czwartek i jej zgodność z prawem unijnym – zapowiedział rzecznik.

