Rzecznik KRS: Uchwała Sądu Najwyższego jest wiążąca Sąd Najwyższy wskazał dziś, że sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie mają prawa do orzekania, a składy z ich udziałem są niewłaściwie obsadzone. “Uchwała SN jest wiążąca, to jest zasada prawna – tak dzisiejszą decyzję trzech “starych” Izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej i Pracy, uznającej że sędziowie wskazani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania” – skomentował w rozmowie z Onetem rzecznik nowej Rady sędzia Maciej Mitera. Nie chcę tego mówić jako rzecznik całej Rady i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy sędziowie rekomendowani przez ten organ powinni natychmiast przestać orzekać. Pewne jest jedno. Gdybym ja był sędzią sądu powszechnego rekomendowanym przez nową KRS, to po dzisiejszej uchwale SN na pewno bym się nie pchał do orzekania. A to dlatego, że SN jednoznacznie stwierdził, że sąd z udziałem takiego sędziego byłby sądem niewłaściwie obsadzonym – podkreślił Mitera w rozmowie z Onetem. Rzecznik KRS stwierdził równocześnie, że w decyzji SN pojawia się niesprawiedliwość: KRS rekomendowała również sędziów administracyjnych, a ich uchwała Sądu Najwyższego nie dotyczy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

