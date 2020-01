Sąd Najwyższy: sędziowie z powołania neo-KRS nie mogą orzekać W Sądzie Najwyższym zakończyło się posiedzenie trzech “starych” izb: Cywilnej, Karnej i Pracy. Stwierdzono, że sędziowie z poparcia neo-KRS nie mogą orzekać, ponieważ jest to sprzeczne z polską konstytucją i prawem unijnym. Ale jednocześnie SN uznał, że uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia. Według blisko 60 sędziów trzech izb Sądu Najwyższego – zgłoszono sześć głosów odrębnych – proces powoływania sędziów przez nową KRS łamie nie tylko polską konstytucję, ale i Kartę Praw Podstawowych i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. – Z orzecznictwa TSUE wynika, że sąd ostatniej instancji państwa członkowskiego, a w Polsce taki status na Sąd Najwyższy(…) ma obowiązek spowodować, żeby wykładnia prawa przyjęta przez TSUE, została wprowadzona w życie – uzasadniała decyzję sędzia SN Marta Romańska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.