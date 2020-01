Samolot z ciałami ofiar katastrofy w Iranie wylądował pod Kijowem Trumny przywieziono na Ukrainę samolotem Ił-76 ukraińskich sił powietrznych. Podczas ceremonii żołnierze trzymali flagi innych państw, których obywatele zginęli w katastrofie 8 stycznia: Iranu, Kanady, Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. W uroczystości pożegnania ofiar tragedii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Wołodymyr Zełenski, przewodniczący parlamentu Dmytro Razumkow, premier Ołeksij Honczaruk oraz członkowie jego rządu. Po wylądowaniu samolotu wojskowego w Boryspolu ciała ofiar przewieziono do terminala B miejscowego lotniska, gdzie zaplanowano prywatną uroczystość pożegnalną dla rodzin. Wezmą w niej też udział pracownicy linii Ukrainian International Airlines, do których należała zestrzelona maszyna. Później terminal zostanie otwarty dla wszystkich, którzy zechcą pożegnać ofiary katastrofy. Ceremonia potrwa do wieczora w niedzielę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

