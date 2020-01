Senat odrzuca ustawę dyscyplinującą! Kilka minut po godzinie 15.00 Senat, po trzydniowej debacie, zagłosował nad tak zwaną ustawą dyscyplinującą. Większością 51 do 48 głosów odrzucono ustawę w całości Ustawa, która zakłada drastycznie poszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów, a także wpływa znacząco na funkcjonowanie Sądu Najwyższego, została uchwalona przez Sejm 20 grudnia 2019. Przeciwko pracami nad nią protestowała m.in. Komisja Europejska i kolejne organy Rady Europy: Zgromadzenie Parlamentarne, Komisarz Praw Człowieka oraz Komisja Wenecka. W sobotę 11 stycznia 2020 ulicami Warszawy w proteście przeciwko ustawie przeszedł Marsz Tysiąca Tóg. Debata nad ustawą toczyła się w Senacie oraz senackich komisjach – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w Komisji Ustawodawczej oraz w Parlamentarnym Zespole Obrony Praworządności od środy 15 stycznia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

