Senat USA formalnie rozpoczął proces ws. impeachmentu Trumpa Przedstawiciele oskarżenia z Izby Reprezentantów USA przedstawili w czwartek w Senacie dwa artykuły impeachmentu Donalda Trumpa, co oznacza formalne rozpoczęcie senackiego procesu ws. usunięcia obecnego prezydenta z urzędu. Właściwy proces rozpocznie się we wtorek. Jeden z dwóch przegłosowanych w grudniu przez Izbę Reprezentantów USA artykułów impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa oskarża go o nadużycie władzy. Z parlamentarnego śledztwa wynika, że amerykański przywódca miał wywierać presję na władze w Kijowie, by te ogłosiły śledztwo w sprawie gazowej firmy Burisma. Zatrudniony był w niej Hunter Biden, syn Joe Bidena, faworyta Demokratów do zmierzania się z Trumpem w tegorocznych wyborach prezydenckich. Elementem tej presji – jak przekazał sygnalista oraz świadkowie – było wstrzymanie przez Biały Dom wartej 391 mln USD pomocy wojskowej dla Ukrainy. Demokraci uważają, że było to jaskrawym przykładem wykorzystywania przez Trumpa urzędu prezydenta do celów osobistych.

