Stany Zjednoczone ograniczają przyjazdy ciężarnych cudzoziemek Administracja Donalda Trumpa wydaje zarządzenie, które ma utrudnić podróż do USA kobietom, które chcą tam urodzić dziecko. Jeśli to będzie ich głównym celem podróży, nie będą one otrzymywać wiz turystycznych – podaje CNN. Nowe zasady mają ograniczyć tzw. turystykę urodzeń, polegającą na przyjeżdżaniu ciężarnych kobiet na terytorium danego kraju w celu urodzenia tam dziecka. W Stanach Zjednoczonych każda osoba urodzona na ich terenie nabywa automatycznie amerykańskie obywatelstwo. Zarządzenie nie dotyczy 39 krajów objętych programem bezwizowym, w tym Polski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

