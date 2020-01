Sukcesy polskich juniorów w Australian Open Weronika Baszak i Mikołaj Lorens mają szanse odnieść sukces podczas juniorskiej edycji wielkoszlemowego Australian Open 2020. Polka jest już w półfinale singla, a nasz tenisista powalczy o tytuł w deblu. Weronika Baszak awansowała do półfinału juniorskiego Australian Open. W najlepszej ósemce 17-latka pokonała rozstawioną z numerem 16 Hong Yi Cody Wong (844. WTA) z Hongkongu 6:4, 6:2. Jej rywalką w meczu o finał będzie Niemka Alexandra Vecic (1258. WTA). W pierwszym secie czwartkowego meczu Baszak przegrywała już 1:4, ale nie poddała się. Osiem kolejnych wygranych gemów pozwoliło jej zakończyć tę partię zwycięstwem, a w drugiej bezpiecznie prowadzić 3:0. Przewagę dwóch przełamań utrzymała do samego końca, choć po drodze panie zanotowały jeszcze po jednym breaku. W całym meczu Baszak zanotowała 23 uderzenia wygrywające przy zaledwie dziewięciu rywalki. Częściej trafiała pierwszym serwisem (73 proc.), górowała też nad rywalką drugim podaniem (67 proc.). Wong była drugą rozstawioną zawodniczką wyeliminowaną z turnieju przez Polkę, dla której półfinał juniorskiego Australian Open jest największym sukcesem w Wielkim Szlemie w karierze. W pierwszej rundzie tenisistka z Wrocławia okazała się lepsza od turniejowej piątki Czeszki Lindy Fruhvirtovej. W Melbourne Baszak startowała również w deblu, partnerowała jej Dayeon Back z Korei Południowej. Tenisistki rozstawione z numerem ósmym odpadły w drugiej rundzie. Również Mikołaj Lorens i partnerujący mu łotewski tenisista Karlis Ozolins awansowali w czwartek do finału gry podwójnej juniorskiego Australian Open. W półfinale wygrali z rozstawionymi z numerem 7 Brytyjczykami Arthurem Ferym i Feliksem Gillem 6:4, 6:7(4), 10-7. W meczu o wielkoszlemowy tytuł zagrają z parą numer 5 – Rumunem Nicholasem Ionelem i Szwajcarem Leandro Riedim. Rewelacyjna Polka w półfinale. Polak i Łotysz rozstawieni są w imprezie z szóstką. Trzy z czterech meczów w turnieju kończyli w dodatkowej rozgrywce. W ćwierćfinale pokonali turniejowe jedynki: Francuzów Arthura Cazaux i Harolda Mayota, a wcześniej, również po supertie-breaku, australijską parę Casey Hoole i Cooper White. Czwartkowy mecz był także wyrównany. Lorens i Ozolins jako jedyni zanotowali przełamanie w dwóch pierwszych setach, obejmując prowadzenie 5:4 w pierwszym. Drugiego przegrali po tie-breaku, dlatego do rozstrzygnięcia potrzebny był supertie-break. Wyrównany był tylko do stanu 3-3, kiedy Polak z Łotyszem przejęli inicjatywę. Nie oddali jej już do końca. 17-letni Lorens plasuje się na 33. pozycji w rankingu ITF juniorów, a na liście ATP jest 1580. W Australian Open zgłosił się również do singla, w którym przegrał mecz otwarcia. To jego pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze. Niestety Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadli w ćwierćfinale Australian Open. Polski mikst przegrał po tie-breaku z australijską parą Astra Sharma/ John-Patrick Smith 6:3, 6:7 (4-7), 3-10. W poprzedniej rundzie Polacy pokonali rozstawioną z “czwórką” parę Hao-Ching Chan (Tajwan)/Michael Venus (Nowa Zelandia). W ćwierćfinale mierzyli się z ubiegłorocznymi finalistami, reprezentantami gospodarzy, mikstem Sharma/Smith. Początek pierwszego seta był niezwykle emocjonujący. Mylili się jedni i drudzy. Na szczęście Świątek i Kubot szybciej opanowali nerwy i po czterech gemach prowadzili 3:1. W następnym powinni powiększyć przewagę, ale zmarnowali aż trzy breakpointy i australijska para najpierw złapała kontakt, a później doprowadziła do remisu – 3:3. Od tego momentu polski mikst znów zaczął grać swoje. Rywale nie byli w stanie ugrać już żadnego gema. Nie pomogła im nawet chwilowa niedyspozycja Kubota, który dostał piłką w głowę. Na szczęście Polak mógł kontynuować grę i Biało-Czerwoni wygrali pierwszego seta do trzech. Pierwszy gem drugiej partii również padł łupem Świątek i Kubota. Niestety, reprezentanci gospodarzy szybko odpowiedzieli, zdobywając punkt przy własnym serwisie. Później gra toczyła się gem za gem. O losach seta przesądził tie-break. W nim Polacy długo prowadzili. Zatrzymali się jednak na czwartym punkcie. Od tego momentu rządzili Australijczycy, wygrywając 7:4. Potrzebny był więc kolejny tie-break – tym razem do dziesięciu punktów. W nim znów zdecydowanie lepsi byli reprezentanci gospodarzy. Najpierw szybko wypracowali komfortową przewagę, a później doprowadzili partię do końca. Świątek i Kubot zdobyli zaledwie trzy punkty. Tym samym polski mikst pożegnał się z Australian Open. Wielkoszlemowy turniej ma być jednak solidnym przetarciem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Wynik 1/4 miksta Australian Open: Astra Sharma (Australia) / John-Patrick Smith (Australia) – Iga Świątek (Polska) / Łukasz Kubot (Polska) 3:6, 7:6(4), 10-3. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.