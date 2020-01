Suknia Agaty Dudy Z cyklu: Wieści z frontu Mieliśmy 12 lutego wspaniałe święto dobroczynności, które rokrocznie od 28 lat (szmat czasu!) funduje nam Jurek Owsiak, a właściwie sami sobie je fundujemy z jego inspiracji. I znów pobity zostanie rekord. W ten jeden dzień zapominamy o naszej narodowej tragedii, która przewlekle od ponad czterech lat nas pochłania. Rok temu podczas finału WOŚP w Gdańsku zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Stało się tak w wyniku bezprecedensowej, wrogiej propagandy, jaką rozpętała przeciwko ofierze publiczna telewizja Jacka Kurskiego. W tym roku TVP kontynuuje kampanię nienawiści przeciwko Jurkowi Owsiakowi, przeciwko wyżej wspomnianemu zmarłemu, przeciwko obecnej prezydent, Aleksandrze Dulkiewicz… Przeciwko także marszałkowi Senatu, prof. Tomaszowi Grodzkiemu, który zaangażował się w WOŚP (zdjęcie), ale który na co dzień w ostatnich tygodniach angażował się także w próby odrzucenia tzw. “ustawy kagańcowej”, czyli pisowskiego projektu ostatecznego spacyfikowania polskich sądów. Dwa dni przed finałem WOŚP uczestniczyliśmy w Marszu Tysiąca Tóg. Słyszymy, że TSUE ma w najbliższym czasie na wniosek Komisji Europejskiej zawiesić działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ponieważ została powołana z naruszeniem prawa. Poprzedni wyrok TSUE z listopada był nader powściągliwy, także wobec składu neo-KRS. To są, jak się okazuje kwestie nie do ogarnięcia rozumowego dla przeciętnego obywatela. Dzieje się tak prawdopodobnie za przyczyną propagandy TVP, którą podobno mało kto ogląda, ale za to znacząca część elektoratu paradoksalnie jej ulega. Jak wyjaśnić ów fenomen? Podczas finału WOŚP licytowano m.in. koszulkę sportową Andrzeja Dudy oraz suknię jego małżonki, Agaty, z jej wizyty do Japonii. Polacy bowiem życzą sobie, by chociaż w ten jeden dzień bawić się pożytecznie ponad podziałami. Wbrew faktom, że prezydent kilkanaście razy złamał Konstytucję, że kłamie, i że jest biernym wykonawcą poleceń swojego szefa z Nowogrodzkiej. Obywatele łakną normalności. Najłatwiej jej doświadczyć poprzez wypieranie faktów ze świadomości lub poprzez zaprzeczanie im. Ostatecznie, skoro Duda jest prezydentem, to nie warto wnikać w ocenę sprawowanej przezeń władzy, skupiając się na pozorach, które są estetycznie nienaganne. Prezydent uprawia sport, a jego żona ładnie się ubiera. W tym szwindlu niebagatelne znaczenie odgrywa coś na kształt syndromu sztokholmskiego, czyli przyjęcia przez ofiary punktu widzenia ich prześladowcy, i działania na jego rzecz. Polacy chorują na syndrom sztokholmski. Niby dostrzegają, że prezydent tylko udaje, że nim jest, ale dla dobrego samopoczucia wolą mimo wszystko odrzucać te obserwacje. TVP podrzuca im wygodne wymówki i złudzenia. Jeśli mamy wydostać się z opresji Kaczyńskiego przed upływem kolejnych pięciu lat, powinniśmy pozbyć się Dudy z pałacu prezydenckiego. Wówczas szalony układ PiS się ostatecznie zatnie. Żaden inny prezydent, czy to Kosiniak-Kamysz, czy Kidawa-Błońska, czy Biedroń, czy też Hołownia, niezależnie od ich zalet i mankamentów, nie będzie podpisywał niekonstytucyjnych ustaw. Na razie jednak sondaże nie pozostawiają złudzeń: Polacy premiują dotychczasowego prezydenta. Chcą, by trwał, i zamykają oczy na kontestowanie przezeń Konstytucji, na straży której przecież winien stać w sposób nieugięty. Polacy zachowują się tym samym niczym zaaresztowane i ubezwłasnowolnione przez PiS ofiary, które swoimi wyborami starają się zasłużyć na łaskawość ze strony oprawców. Postawa taka na krótką metę służy dobremu samopoczuciu, lecz nie ma nic wspólnego z obywatelską odwagą i wolnością. Przemysław Wiszniewski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Przemysław Wiszniewski 54-latek, warszawiak. 20 lat pracował w TVP jako dziennikarz TV Edukacyjnej i TV Polonia, z wykształcenia pedagog, UW. Ukończył psychoanalizę szkoleniową. Był aktywistą Otwartej Rzeczpospolitej, prowadząc szkolne pogadanki na temat wielokulturowości. Zaangażowany w dialog żydowsko-polski na blogu FaceJew. Publicysta serwisów Ruch Komitetu Obrony Demokracji, Liberte Leszka Jażdżewskiego, „Medium Publiczne” Ewy Wanat, Koduj24 Magdy Jethon, "Studio Opinii" Stefana Bratkowskiego., były red. nacz. "Naszego Czasopisma", rzecznik Stowarzyszenia WRD i ODnowy. Wydawca jednodniówki "Na czatach" pod redakcją Haliny Flis-Kuczyńskiej. Zaangażowany w dokumentowanie wideo działań opozycji ulicznej na Video-KOD, a także przekazów Tomasza Piątka. 1 Comment Search

