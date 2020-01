Świątek nie odpuszcza w Australian Open Iga Świątek i Łukasz Kubot w ćwierćfinale miksta wielkoszlemowego Australian Open. Polscy tenisiści w drugiej rundzie pokonali rozstawionych w Melbourne z numerem czwartym Hao-Ching Chan z Tajwanu i Nowozelandczyka Michaela Venusa 6:2, 6:3. O awans do półfinału 18-letnia Świątek i starszy o 19 lat Kubot powalczą z reprezentantami gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem-Patrickiem Smithem, którzy są w drabince dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie. Na tej samej zasadzie w obsadzie znalazł się inny australijski mikst – Ellen Perez, Luke Saville, który Biało-Czerwoni odprawili na otwarcie 6:4, 7:5. Zarówno dla Świątek, jak i dla Kubota gra mieszana to ostatnia w tej edycji Australian Open szansa na triumf. Kilka godzin wcześniej Świątek odpadła w 1/8 finału singla, przegrywając z rozstawioną z numerem 28. Estonką Anett Kontaveit 7:6 (4), 5:7, 5:7. Kubot z kolei już wcześniej niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie debla. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo byli turniejową dwójką. Rok temu ten polski duet także startował razem w grze mieszanej w Melbourne – zatrzymał się wówczas na drugiej rundzie. Do miksta zgłosiła się też teraz Alicja Rosolska, która przegrała mecz otwarcia. Poniedziałek był wyjątkowo wyczerpującym dniem dla Światek. Najpierw zmierzyła się z Anett Kontaveit w czwartej rundzie gry pojedynczej. Reprezentantka Estonii triumfowała po trzysetowym boju 6-7(4), 7-5, 7-5. Zaledwie cztery godziny później Polka ponownie wyszła na kort. Tym razem wspólnie z Kubotem ograła parę Chan Hao-ching, Michael Venus po szybkim meczu 6-2, 6-3. Takie natężenie spotkań było ogromnym wyzwaniem dla zaledwie 18-letniej zawodniczki. Tym bardziej, że pojedynek z Kontaveit wyraźnie odbił się na jej zdrowiu. – Trudno mi opisać mecz w kilku słowach. Trwał 2,5 godziny, był wykańczający. Pod koniec obie się słaniałyśmy i nie grałyśmy już tego tenisa, co na początku. Fizycznie bardzo ciężko było znieść taką rywalizację – przyznała Świątek. – Generalnie jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że nie wykorzystałam kilku szans w drugim secie i tego, że ją przełamałam. To jest dla mnie ogromne doświadczenie, które pokazuje, że niewiele brakuje mi do tego, by grać na topowym poziomie – dodała pochodząca z Raszyna zawodniczka. Pomimo zmęczenia Polka kilkukrotnie zaimponowała efektownymi zagraniami. W pamięci kibiców na długo zostanie jej uderzenie między nogami. – Zawsze na treningach gram dużo trick shotów. Mimo tego, że teraz gram o wysoką stawkę i nie chcę pokazać, że lekceważę przeciwniczki, bo nie to miałam na myśli, po prostu miałam ochotę tak zagrać – stwierdziła z uśmiechem satysfakcji, opisując widowiskowo zdobyty punkt. Oswojenie się z grą w parze tuż po starciu z Kontaveit było kolejnym wyzwaniem dla młodej tenisistki. – Ciężko się przestawić z grania singla i bycia samemu na korcie do takiej współpracy na mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę – chwaliła Kubota po poniedziałkowym maratonie spotkań. – Mimo tego, że byłam bardzo zmęczona, fajnie było wyjść na miksta – przyznała 18-latka. – Cieszę się, że wygraliśmy i jesteśmy dalej w turnieju – przyznała z uśmiechem wyczerpana tenisistka. Wynik meczu 2. rundy (1/8 finału) gry mieszanej: Iga Świątek, Łukasz Kubot (Polska) – Hao-Ching Chan, Michael Venus (Tajwan, Nowa Zelandia, 4) 6:2, 6:3. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.