Świątek w trzeciej rundzie, Hurkacz za burtą Australian Open W pierwszej rundzie Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Timeą Babos (6:3, 6:2). Walkę z kolejną rywalką miała rozpocząć około godziny 2:30 polskiego czasu, ale w związku z opadami deszczu mecz został przesunięty i rozpoczął się dopiero o 7:30. Suarez Navarro, która w Wielkim Szlemie najdalej doszła do ćwierćfinału, na inaugurację rozprawiła się z rozstawianą z 11 Aryną Sabalenką 7:6 (8-6), 7:6 (8-6). Trzynaście lat starsza od Polki Hiszpanka, przed australijskim turniejem sklasyfikowana była na 54. miejscu w rankingu WTA. Od początku pierwszej partii Świątek próbowała przejąć inicjatywę, często atakowała, nie bała się podchodzić bliżej siatki. Ponadto starała się skracać wymiany, decydując się na mocniejsze uderzenia. Obie zawodniczki utrzymywały swój serwis. Dopiero w siódmym gemie doszło do zażartej walki – Suarez Navarro miała trzy okazje do przełamania, ale Polka w porę doszła do siebie i objęła prowadzenie 4:3. Co więcej, w kolejnym gemie sama przełamała rywalkę, wykorzystując pierwszego break pointa. Świątek nie wypuściła szansy z rąk i asem zakończyła zmagania w pierwszym secie, zwyciężając 6:3. W drugiej odsłonie Polka nabrała jeszcze większej pewności siebie – lepiej radziła sobie w dłuższych wymianach, w których imponowała opanowaniem i przede wszystkim precyzją. Dzięki temu szybko przełamała na 2:1, a następnie poszła za ciosem podwyższając prowadzenie. Suarez Navarro nie odpuściła, zaczęła punktować i w efekcie sama przełamała na 3:3. Jednak jej radość nie trwała zbyt długo – Polka od razu doprowadziła do re-break’a. Wprawdzie rywalka starała się postawić w następnym gemie, ale nie była w stanie odpowiedzieć na kończące piłki Świątek. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą 18-latki. Niestety, Świątek nagle zaczęła grać nerwowo, psuła proste piłki, co Hiszpanka wykorzystała z zimną krwią, doprowadzając do przełamania i stanu 5:5. Na szczęście Polka odpowiedziała przełamaniem powrotnym, robiąc użytek z trzeciego break pointa. Przy stanie 6:5 i prowadzeniu 40:15 Świątek nie wykorzystała piłki meczowej i popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. Suarez Navarro jednak nie zdołała przełamać i ostatecznie przegrała, gdy Polka zakończyła starcie trzecią piłką meczową. 7:5 i awans do kolejnej rundy. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Polka zanotowała 8 asów i 33 piłki wygrywające, przy zaledwie dziesięciu rywalki. W trzecim spotkaniu w Australii Świątek zmierzy się z rozstawioną z numerem 19. Vekić. 23-letnia Chorwatka w pierwszej rundzie rozprawiła się z Marią Szarapową, a następnie pewnie pokonała w dwóch setach Francuzkę Alize Cornet (6:4, 6:2). 2. runda Australian Open: Iga Świątek (Polska) – Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 6:3, 7:5. Środa nie była najlepszym dniem polskiego tenisisty. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Australian Open przegrał z Johnem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6. Reprezentant gospodarzy w kolejnym meczu zmierzy się ze słynnym Szwajcarem Rogerem Federerem. Hurkacz i Millman w środę po raz pierwszy zagrali w meczu o taką stawką. W przeszłości spotykali się dwukrotnie, ale oba pojedynki odbyły się w turniejach rangi challenger. W 2017 roku w Tajlandii, a potem w 2018 roku w Japonii lepszy okazywał się Australijczyk. Teraz wydawało się, że będzie inaczej. Polak po raz pierwszy w karierze został rozstawiony w imprezie wielkoszlemowej. Rozpoczął zmagania z numerem 31. Na inaugurację miał grać w poniedziałek. Z powodu opadów deszczu jego starcie z Austriakiem Dennisem Novakiem zostało jednak przełożone na kolejny dzień. Hurkacz przegrywał już 0:2, ale ostatecznie wygrał w pięciu setach po ponad trzech godzinach walki. Nieco dłuższą przeprawę w pierwszej rundzie miał 30-letni Millman. On pojawił się na korcie w tym samym momencie wtorku, co Polak. W czterech setach wyeliminował Ugo Humberta z Francji. Obaj mieli zatem praktycznie taki sam czas na odpoczynek. Od początku widać było, że 22-letni wrocławianin nie czuje się dobrze. Fatalnie wyglądała jego gra bekhendem i dyspozycja serwisowa. W pierwszym secie Hurkacz wprawdzie prowadził 4:3, ale łącznie trzykrotnie stracił podanie. W ostatnim, dziesiątym gemie tej odsłony popełnił podwójny błąd i przegrał partię 4:6. Na trzecim co do wielkości korcie Melbourne Arena kibice gospodarzy przecierali oczy ze zdumienia. Millman grał równie dobrze także w drugiej części. Nadal świetnie podawał i rozrzucał po korcie bezradnego Polaka. Mimo słabszej niż ostatnio postawy Hurkacz prowadził ponownie 4:3 i serwował. I jeszcze raz Australijczyk spokojnie zareagował. Pewnie przełamał zawodnika z Wrocławia. Na koniec seta nasz tenisista jeszcze raz stracił podanie i przegrał 5:7. Zdenerwowany Hurkacz był bliski zniszczenia rakiety. Po dwóch setach Polak zmienił koszulkę. To samo zrobił podczas meczu pierwszej rundy z Novakiem i wtedy odwrócił losy pojedynku. Teraz tak nie było. Niesiony dopingiem fanów Millman był nie do zatrzymania. Hurkacz popełniał coraz więcej błędów. Minęło kilkanaście minut i miejscowy tenisista prowadził 4:0. Polak dość niespodziewanie miał nawet szansę na odrobienie strat. To się jednak nie udało. Przy stanie 5:2 dla Australijczyka i serwisie Hurkacza zaczęło padać. Polak prosił o wytarcie mokrego kortu. Kilkuminutowa przerwa nie pomogła naszemu graczowi. Ostatecznie rywal wykorzystał trzecią piłkę meczową i wygrał 6:3. W każdej z trzech partii Millman w najważniejszych momentach grał o wiele dojrzalej i pewniej. To było kluczowe. Na dodatek popełnił zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów. Polak miał ich aż 50. Starcie trwało 150 minut. Zwycięzca zagra z Rogerem Federerem ze Szwajcarii, który w 92 minuty pokonał Serba Filipa Krajinovicia. To był słaby mecz w wykonaniu Huberta. Znając jednak jego profesjonalne podejście do sportu, jestem pewny, że wyciągnie wnioski. Czasem z porażek wyciąga się lepszą lekcję niż ze zwycięstw. Nie stała się żadna tragedia – stwierdził komentujący były tenisista Dawid Olejniczak. 2. runda Australian Open: Hubert Hurkacz (31. ATP) – John Millman (47. ATP, Australia) 4:6, 5:7, 3:6. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.