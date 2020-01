Szkocja chce referendum ws. niepodległości Szkocki parlament chce powtórzyć referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Podjął również decyzję, że przed budynkiem parlamentu po brexicie wciąż będzie wywieszona flaga Unii Europejskiej. Szkocki parlament opowiedział się w środę głosował za przeprowadzeniem nowego referendum w sprawie niepodległości kraju. Za było 64 członków parlamentu, przeciw – 54. Warto jednak zaznaczyć, że wiążące referendum nie może się odbyć bez zgody brytyjskiego rządu. Tymczasem Boris Johnson w odrzucił już w tym miesiącu jeden wniosek o referendum niepodległościowe. Jego zdaniem, plebiscyt, który odbył się w 2014 roku, miał być głosowaniem “jedynym w tym pokoleniu”. Przypomnijmy: Szkoci wówczas wypowiedzieli się przeciw niepodległości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

