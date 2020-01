Taki dom oglądają Meghan i Harry – co Wy na to? Gdzie będą mieszkać w Kanadzie? Po rezygnacji z życia w rodzinie królewskiej, wnuk monarchini i jego żona być może znaleźli to miejsce, które nazwą domem. To bardzo luksusowa posiadłość w Kitsilano w Vancouver o powierzchni ponad 600 metrów kw. Mieści się na brzegu Pacyfiku w pięknej dzielnicy zamieszkiwanej przez majętnych ludzi, m.in. kanadyjskiego miliardera Chipa Wilsona. Dom ma sześć sypialni, sześć łazienek i cztery kondygnacje. Cena? Prawie 36 milionów dolarów. Oto jak wygląda ta piękna willa Wiele jest wątpliwości na temat przeprowadzki Sussexów za ocean. Premier Justin Trudeau mówi, że sprawa “wymaga przedyskutowania”. Głownie chodzi o gigantyczne koszty ochrony Meghan i księcia Harry’ego, których kanadyjski rząd oczywiście nie chciałby ponosić. Nie chcieliby też tego Kanadyjczycy. Ponad 70 proc. jest przeciwna płaceniu za ich ochronę. Nie wiadomo nawet jeszcze, czy przeprowadzka pary do Kanady jest zgodna z kanadyjską konstytucją. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

