Tej piosenki nie da się zapomnieć

Jest znanym brytyjskim piosenkarzem z wieloma przebojami na koncie. Ma jednak też za sobą sześć lat przeżyć wojennych w Kosowie, gdzie służył w lotnictwie jako pilot. Po powrocie do domu zaczął pisać muzykę, bo inaczej nie umiał wyrzucić z siebie emocji.

Ale popularne na świecie przeboje nie są tak warte odnotowania jak jego wydany 17 stycznia kolejny album pt. “Monsters”, a szczególnie jego tytułowa piosenka.

James Blunt skomponował “Monsters” jako pożegnanie z nieuleczalnie chorym ojcem. Pułkownik Charles Blount, wieloletni oficer kanadyjskiego wojska – kawalerzysta, sam pochodzący z rodziny z tradycjami wojskowymi od XI wieku, cierpi na zaawansowaną niewydolność nerki. Być może ratunkiem da niego byłby przeszczep, ale jego syn nie może być dawcą.

Ta piosenka to wyraz pogodzenia się Jamesa Blunta z nieuniknionym odchodzeniem jego ojca, ze śmiertelnością, z przemijaniem.

Jest niezwykła. Myślę też, że pozostanie w sercach tych z nas, którzy przeżyli już śmierć któregoś z rodziców…

Tekst:

Monsters

Oh, before they turn off all the lights

I won’t read you your wrongs or your rights

The time has gone

I’ll tell you goodnight, close the door

Tell you I love you once more

The time has gone

So here it is

I’m not your son, you’re not my father

We’re just two grown men saying goodbye

No need to forgive, no need to forget

I know your mistakes and you know mine

And while you’re sleeping

I’ll try to make you proud

So, Daddy, won’t you just close your eyes?

Don’t be afraid, it’s my turn

To chase the monsters away

Oh, well I’ll read a story to you

Only difference is this one is true

The time has gone

I folded your clothes on the chair

I hope you sleep well, don’t be scared

The time has gone

So here it is

I’m not your son, you’re not my father

We’re just two grown men saying goodbye

No need to forgive, no need to forget

I know your mistakes and you know mine

And while you’re sleeping

I’ll try to make you proud

So, Daddy, won’t you just close your eyes?

Don’t be afraid, it’s my turn

To chase the monsters away

Sleep a lifetime

Yes, and breathe a last word

You can feel my hand on your arm

I will be the last one

So I’ll leave a light on

Let there be no darkness in your heart

But I’m not your son, you’re not my father

We’re just two grown men saying goodbye

No need to forgive, no need to forget

I know your mistakes and you know mine

And while you’re sleeping

I’ll try to make you proud

So, Daddy, won’t you just close your eyes?

Don’t be afraid, it’s my turn

To chase the monsters away