Terlecki i Witek komentują list z USA ws. polskich sądów Amerykańcy kongresmeni wystosowali pismo ws. ustawy dot. polskich sądów. Jaka będzie reakcja Polski? Na razie do sprawy odnieśli się szef klubu PiS Ryszard Terlecki i Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dwóch kongresmenów z USA napisało list otwarty do Andrzeja Dudy. Dwaj demokratyczni członkowie Izby Reprezentantów, Eliot Engel i William Keating wyrażają w nim "poważne zaniepokojenie" reformami sądownictwa w Polsce i apelują do prezydenta Polski, aby nie podpisywał ustawy dyscyplinującej sędziów. – Jeżeli osoby o poglądach niezgodnych z naszym systemem wartości, naszą linią polityczną, krytykują w różnych częściach świata nasz rząd, no to kiwamy w tej sprawie głową i wzruszamy ramionami, bo co mamy zrobić, mamy odpowiadać? – tak list komentuje szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki.

